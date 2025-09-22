На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликовано видео с заявлениями Путина на совещании с членами Совбеза

Кремль опубликовал полное видео заявления Путина по стратегической стабильности
Опубликовано полное видео заявления президента России Владимира Путина в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности по стратегической стабильности. Оно появилось в Telegram-канале Кремля.

Россия готова после 5 февраля следующего года продолжить придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП), рассказал Путин.

В дальнейшем на основе анализа обстановки будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений.

Данная мера станет жизнеспособной только при условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания, подчеркнул президент.

21 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президента с 22 по 28 сентября ждут международные контакты. Он рассказал, что в графике Путина в плане количества работы ничего не меняется.

Ранее Путин рассказал, как Россия относится к гонке вооружений.

