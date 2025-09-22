На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обсудит с членами Совбеза миграционный вопрос

Путин обсудит с постоянными членами Совбеза вопросы миграционной политики
true
true
true
close
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с постоянными членами Совета безопасности вопросы миграционной политики, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«У нас сегодня несколько вопросов, в том числе вопрос о миграционной политике», — сказал он.

19 сентября лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи руководителей думских фракций с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своей поездке в так называемое «Хилокское гетто» в Новосибирске, где проживают мигранты.

По словам Слуцкого, одной из главных тем, которая вызывает обеспокоенность у граждан, остается миграция. Он также предложил фракциям Госдумы поддержать инициативу о запрете въезда в Россию для семей мигрантов, не имеющих российского гражданства.

В ходе встречи Путин в числе прочего отметил, что власти на федеральном и региональном уровнях не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует.

Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам.

