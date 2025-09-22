«Выстрел не в ногу, а в висок»: эксперт о 19-м пакете санкций ЕС против России

Политолог Данила Груеев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новый пакет санкций Европейского союза против РФ. Он обратил внимание, что в непубличном пространстве — практически вся Европа выступает за то, чтобы продолжать покупать российские энергоносители. На этом фоне, по его словам, складывается специфическая ситуация.

«С одной стороны, есть поле публичное, где военные ястребы европейской политики типа [главы евродипломатии] Каи Каллас и [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца выступают за введение дополнительных санкций и разрыв торговых отношений с Российской Федерацией. А с другой стороны, это безвыходная ситуация, которую диктуют не политики, а экономика», — отметил эксперт.

Новый необдуманный санкционный пакет может стать для Европы выстрелом не в ногу, а в висок, подчеркнул он.

19 сентября Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как предполагается, включат запрет на импорт российского СПГ с 2027 года, всевозможные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные рестрикции в отношении ряда физлиц и организаций.

Санкционное давление Запада усилилось после событий на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо, а также продукты питания в Европе и США. С февраля 2022 года ЕС ввел против России 18 пакетов санкций.

Ранее глава ЕК заявила об отсутствии планов вводить 100%-ные пошлины для Индии и КНР.