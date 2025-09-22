На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курский подрядчик не установил статую в срок и пообещал сделать ее за свой счет

Подрядчик, которому обещали работу «за еду», установит статую за свой счет
Александр Кряжев/РИА Новости

Просрочивший сроки сдачи объектов курский подрядчик, которому обещали «работу за еду», в качестве компенсации за доставленные неудобства установит скульптуру «Куряночка» за свой счет. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания правительства.

В ходе заседания правительства Курской области 15 сентября врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько уведомила, что выполняющий ремонт в районной школе подрядчик Роман Сергеев опаздывает с выполнением работ. По ее словам, мужчина должен был построить школу и статую на площади «Куряночка» в Курске, однако темпы работ не ускорил. В ответ на это Хинштейн пообещал, что подрядчик будет работать бесплатно с «трехразовым питанием», если не ускорит процесс сдачи объектов.

«Когда я выезжал на объект, мы с подрядчиком договорились, что в виде компенсации за причиненные жителям неудобства он дополнительно установит скульптуру куряночки, нам надо будет провести какое-то общественное обсуждение», — рассказал врио губернатора.

По его словам, было бы органично сделать статую по мотивам традиционных курских промыслов, включая кожлянские игрушки и традиционные курские национальные костюмы.

Исполняющий обязанности главы Курска Сергей Котляров добавил, что сейчас подрядчик выполняет работы в ускоренном темпе.

Ранее Володин призвал чиновников прекратить отдыхать за границей.

