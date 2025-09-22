Путин обратился к российским евреям в связи с празднованием Рош ха-Шана

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, знаменующим начало нового года в иудейском календаре. Послание главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Бережное отношение к истории своего народа, следование древним традициям сегодня служат духовной опорой для российских евреев, которые вносят важный вклад в развитие страны, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия», — говорится в тексте.

Путин обратил внимание, что Рош ха-Шана — это праздник, который призывает верующих к покаянию, а также обращает их к состраданию и милосердию. Более того, он символизирует приверженность высоким нравственным идеалам, которые лежат в основе всех традиционных религий.

В конце глава государства пожелал проживающим в РФ евреям успехов и здоровья.

18 июня главный раввин России Берл Лазар дал интервью для «Газеты.Ru». В ходе беседы с журналистами он отметил, что в последнее время российские евреи стали чаще интересоваться своей культурой и посещать еврейские общины. По словам Лазара, интерес к еврейству у людей существует на генетическом и ментальном уровнях.

Ранее сообщалось о возвращении в РФ евреев, уехавших в Израиль после эскалации конфликта на Украине.