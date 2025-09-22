Daily Express: кабмин Стармера делает подарок РФ и КНР, ослабляя Британию в ООН

Правительство Кира Стармера делает подарок РФ и КНР, ослабляя позиции Великобритании в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет Daily Express со ссылкой на доклад межпартийного комитета по иностранным делам британского парламента.

Причиной для такого беспокойства стал констатированный британскими депутатами раскол между представителями коллективного Запада в Совете Безопасности ООН.

«Парламентарии хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей», — отметили журналисты.

По мнению членов британского парламента, на руку политическим противникам страны играет сокращение бюджета МИД.

«Великобритания пользуется всеобщим уважением и должна использовать свою положительную репутацию и голос, чтобы бросить вызов Китаю и России. До сих пор мы были слишком осторожны», — заявила глава комитета Эмили Торнберри.

По словам Торнберри, чтобы выжить, Великобритания и ее союзники должны правильно взаимодействовать с ООН.

