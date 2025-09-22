На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии рассказали о подарке Стармера России и Китаю

Daily Express: кабмин Стармера делает подарок РФ и КНР, ослабляя Британию в ООН
true
true
true
close
UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

Правительство Кира Стармера делает подарок РФ и КНР, ослабляя позиции Великобритании в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет Daily Express со ссылкой на доклад межпартийного комитета по иностранным делам британского парламента.

Причиной для такого беспокойства стал констатированный британскими депутатами раскол между представителями коллективного Запада в Совете Безопасности ООН.

«Парламентарии хотят, чтобы Великобритания не выпадала из важных дискуссий, направленных на продвижение британских ценностей», — отметили журналисты.

По мнению членов британского парламента, на руку политическим противникам страны играет сокращение бюджета МИД.

«Великобритания пользуется всеобщим уважением и должна использовать свою положительную репутацию и голос, чтобы бросить вызов Китаю и России. До сих пор мы были слишком осторожны», — заявила глава комитета Эмили Торнберри.

По словам Торнберри, чтобы выжить, Великобритания и ее союзники должны правильно взаимодействовать с ООН.

Ранее Захарова заявила, что Франция и Британия в ООН за три минуты поменяли позицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами