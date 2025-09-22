На Камчатке приняли закон о креативных индустриях

Законодательное собрание Камчатки впервые в РФ приняло закон о поддержке креативных индустрий. Об этом пишет ТАСС.

«Законопроект устанавливает, помимо полномочий органов власти, обязательства субъекта по оказанию мер имущественной, финансовой поддержки, образовательных услуг по подготовке кадров в этой сфере», — заявил соавтор законопроекта и председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства регионального парламента Дмитрий Коростелев.

По словам депутата, закон стал ответом на запрос местных предпринимателей. Примером креативных индустрий он назвал бренд «Береги Камчатку», местных кинематографистов, частные музеи и театры.

Креативные индустрии способны генерировать высокую доходность. Это один из главных локомотивов мировой экономики на ближайшие десятилетия наряду с IT. Однако, с точки зрения большинства инвесторов, вложения в их проекты остаются малопонятными и слишком рискованными. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее турпоток на Камчатку резко вырос.