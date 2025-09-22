На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке приняли закон о креативных индустриях

Камчатский ЗАКС впервые в РФ принял закон о поддержке креативных индустрий
true
true
true
close
Yuri Demyanchuk/AP

Законодательное собрание Камчатки впервые в РФ приняло закон о поддержке креативных индустрий. Об этом пишет ТАСС.

«Законопроект устанавливает, помимо полномочий органов власти, обязательства субъекта по оказанию мер имущественной, финансовой поддержки, образовательных услуг по подготовке кадров в этой сфере», — заявил соавтор законопроекта и председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства регионального парламента Дмитрий Коростелев.

По словам депутата, закон стал ответом на запрос местных предпринимателей. Примером креативных индустрий он назвал бренд «Береги Камчатку», местных кинематографистов, частные музеи и театры.

Креативные индустрии способны генерировать высокую доходность. Это один из главных локомотивов мировой экономики на ближайшие десятилетия наряду с IT. Однако, с точки зрения большинства инвесторов, вложения в их проекты остаются малопонятными и слишком рискованными. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее турпоток на Камчатку резко вырос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами