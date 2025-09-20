Во Франции уличили Трампа в выдвижении НАТО условий для санкций против России

Президент США Дональд Трамп производит впечатление, будто отстраняется от НАТО, выдвигая условия в отношении санкций против России. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что он делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что дистанцируется от альянса», — говорится в сообщении.

По данным издания, эти действия подтверждают заявления американского лидера, что усиливает неопределенность среди государств-членов НАТО.

В газете добавили, что в этот же момент из Вашингтона поступили данные о том, что Пентагон рассматривает возможность сокращения финансирования программ по обучению и оснащению, которые оказывают ощутимую поддержку балтийским странам.

До этого Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, только если союзники Америки прекратят покупать российскую нефть. При этом Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что предпочитает пошлины санкциям.

Ранее американский журналист раскрыл блеф Вашингтона в вопросе вторичных санкций.