Стало известно, когда страны ЕС начнут согласовывать 19-й пакет санкций против РФ

Постпреды стран-членов Евросоюза (ЕС) 26 сентября проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии (ЕК) по 19-му пакету антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания.

«Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономический блок санкций). Решение Совета, имплементирующее постановление по ограничительным мерам в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (персональные санкции)», — сказано в документе.

Уточняется, что заседание начнется в 9:30 по времени Брюсселя (10:30 мск).

Когда постпреды достигнут договоренности по новому пакету антироссийских санкций, он поступит на техническое утверждение странами объединения на министерском уровне. После его опубликуют в официальном журнале ЕС, и меры вступят в силу.

До этого помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что эффективность новых антироссийских санкций, которые собирается ввести Евросоюз, будет нулевой.

По его словам, российская экономика уже адаптировалась к работе в условиях ранее введенных ограничений, а новые меры лишь усугубят ситуацию для европейских стран, которые продолжают сталкиваться с внутренними разногласиями по вопросам санкционной политики

Ранее в Британии заявили о планах ЕК разморозить средства для Венгрии ради санкций против РФ.