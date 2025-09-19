В Италии признали юридические ограничения при использовании активов РФ

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти признал наличие юридических препятствий на пути реализации предложения Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов. Его слова приводит агентство ANSA.

«Мы со всем вниманием оцениваем европейское предложение [по российским активам], прекрасно понимая юридические ограничения и репутационные риски», — заявил Джорджетти на полях неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что доверие к Евросоюзу «сильно пострадает» в случае использования российских замороженных активов. Он считает, что Брюссель стремится «украсть» российские активы, «не называя это кражей».

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.