На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде оценили работу Умерова на посту главы минобороны Украины

Депутат Рады Гончаренко: Умеров был одним из худших глав минобороны Украины
true
true
true
close
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров был одним из худших глав ведомства в истории. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Один из худших министров обороны за все время украинской истории. Хотя в вопросах выбора недвижимости мы видим все в порядке», — написал парламентарий, комментируя информацию о том, что семья Умерова владеет элитным жильем в США.

По словам Гончаренко, число коррупционных скандалов при Умерове «даже посчитать сложно». Депутат напомнил, что во время его работы на посту главы минобороны ведомство заключило миллиардные контракты на производство мил с неизвестными компаниями. Впоследствии, как отметил парламентарий, в условиях боевых действий срабатывал один снаряд из 10.

Накануне в украинском Центре противодействия коррупции сообщили, что родственникам Умерова принадлежат элитная недвижимость в Соединенных Штатах. По данным организации, у семьи экс-министра есть четыре виллы рядом с Майами, одна квартира в Нью-Йорке и три — во Флориде.

Ранее журналист рассказал, на кого оформлена недвижимость Умерова в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами