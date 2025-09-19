В Раде оценили работу Умерова на посту главы минобороны Украины

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров был одним из худших глав ведомства в истории. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Один из худших министров обороны за все время украинской истории. Хотя в вопросах выбора недвижимости мы видим все в порядке», — написал парламентарий, комментируя информацию о том, что семья Умерова владеет элитным жильем в США.

По словам Гончаренко, число коррупционных скандалов при Умерове «даже посчитать сложно». Депутат напомнил, что во время его работы на посту главы минобороны ведомство заключило миллиардные контракты на производство мил с неизвестными компаниями. Впоследствии, как отметил парламентарий, в условиях боевых действий срабатывал один снаряд из 10.

Накануне в украинском Центре противодействия коррупции сообщили, что родственникам Умерова принадлежат элитная недвижимость в Соединенных Штатах. По данным организации, у семьи экс-министра есть четыре виллы рядом с Майами, одна квартира в Нью-Йорке и три — во Флориде.

