Экс-депутат Рады объяснил наличие квартир и вилл у близких Умерова в США

Экс-депутат Рады Олейник назвал Умерова человеком американцев
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров является «человеком американцев», поэтому данные о квартирах и виллах его родственников в США не удивительны. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Умеров – это человек американцев. Там вся его семья, брат. Там недвижимость. Я не исключаю, что семья получила гражданство, потому что так долго жить в Америке на птичьих правах при таких контактах вряд ли логично. Я не исключаю, что и у самого Умерова есть паспорт США», — подчеркнул он.

До этого в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК) заявили, что родственникам Умерова, принадлежат квартиры и виллы в Соединенных Штатах.

По данным общественной организации, у семьи Умерова есть четыре виллы рядом с Майами, одна квартира в Нью-Йорке и три — во Флориде. Отмечается, что часть объектов родственники экс-министра арендуют, а частью — владеют напрямую.

Кроме того, на одну из вилл зарегистрирована компания, от которой Лейла Умерова, жена секретаря СНБО, ежегодно получает порядка $24 тысяч.

Ранее в США вынесли приговор экс-командующему ВМС, пойманному на взятке.

