СМИ узнали о новом плане Запада по вооружению Украины

WP: союзники Украины будут помогать ей с вооружениями, не приглашая в НАТО

Зарубежные партнеры Украины намерены и дальше помогать ей с вооружениями, при этом не приглашая страну в НАТО. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По данным издания, западным странам пришлось разработать альтернативную стратегию помощи Киеву, так как его шансы на членство в Североатлантическом альянсе невелики.

«[Они будут] инвестировать миллиарды в украинскую оборонную промышленность, чтобы страна могла лучше себя защитить», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что в случае успешного выполнения плана Украина сможет поставлять оружие собственного производства в другие страны. В том числе в США и европейские государства.

9 сентября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер дал интервью для телеканала Fox Business, в ходе которого заявил, что время для вступления Украины в Североатлантический альянс еще не пришло. Он обратил внимание, что Киев встал на путь к членству в военном блоке несколько лет назад. Но на этом пути ему необходимо «преодолеть определенные препятствия и достигнуть контрольных точек», чего пока сделано не было.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о стремлении Украины вступить в НАТО.