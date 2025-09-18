На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции задержали свыше 180 человек во время протестов

BFMTV: 11 правоохранителей пострадали во время протестов во Франции
true
true
true
close
Benoit Tessier/Reuters

Более 180 человек задержаны в ходе массовых манифестаций во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

«Сто восемьдесят один человек был задержан, из них 31 — в Париже», — рассказали телеканалу.

По данным BFMTV, среди правоохранителей пострадали по меньшей мере 11 человек. Также пострадали порядка 10 манифестантов и один журналист.

Масштабные акции протеста во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Французская газета Le Figaro со ссылкой на Всеобщую конфедерацию труда (CGT) сообщила, что по всей Франции в протестах приняли участие «более миллиона человек». При этом за пределами Парижа во второй половине дня власти насчитали 282 477 участников протестов.

Ранее протестующие в Париже пронесли транспаранты с гербом СССР под «Катюшу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами