Пограничный корабль ФСБ России зайдет в порт Баку 23 сентября

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о том, что с 23 до 25 сентября в порту Баку будет находиться сторожевой корабль ФСБ России. Слова дипломата передает РИА Новости.

«Визит осуществляется в рамках утвержденных планов двустороннего сотрудничества. Программа посещения предусматривает контакты по линии пограничных служб России и Азербайджана для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в акватории Каспийского моря», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что визит российских пограничников в Баку указывает на взаимную заинтересованность России и Азербайджана в обеспечении безопасности в Каспийском регионе.

4 сентября Захарова сообщила, что Москва направила официальный запрос на посещение арестованных российских граждан в Баку. Она уточнила, что встреча задержанных с родственниками станет уже четвертой с момента ареста. Кроме того, Захарова напомнила, что в июле Москва обращалась в Баку с запросом о состоянии здоровья арестованных россиян и оказании им медицинской помощи. По словам дипломата, омбудсмен Азербайджана заверила, что все россияне получили необходимую медицинскую помощь и их здоровью ничего не угрожает.

