Страны Персидского залива обновят планы обороны после удара Израиля по Дохе

В Дохе состоялось экстренное заседание Высшего военного комитета Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в связи с ударом Израиля по столице Катара. Об этом говорится в заявлении региональной организации.

«Совет обороны решительно осудил это опасное военное нападение, подчеркнув, что этот агрессивный акт представляет собой опасную и неприемлемую эскалацию, а также грубое нарушение принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций», — сказано в тексте.

Представители стран Персидского залива договорились, в частности, расширить обмен разведывательной информацией, работать над передачей информации о воздушной обстановке во все оперативные центры государств ССАГПЗ, ускорить работу по созданию системы раннего предупреждения о баллистических ракетах, обновить совместные планы обороны и провести совместные учения.

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе. Перед атакой израильские власти уведомили о ней США и, по данным некоторых СМИ, получил «зеленый свет» от президента Дональда Трампа.

Целью операции, названной «Саммит огня», были высокопоставленные члены движения, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху заявил, что никогда не считал Катар нейтральной страной.