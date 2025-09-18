На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата выступления Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Захарова: Лавров выступит на сессии ГА ООН 27 сентября
Eduardo Munoz/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, рабочий график Лаврова будет очень насыщенным, предстоит много двусторонних встреч, в том числе с генсеком ООН Антонио Гутерришем, но главное событие — выступление на сессии ООН.

«Предварительно выступление намечено на 27 сентября. Эта дата будет подтверждена позже», — сказала Захарова.

80-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

Состав российской делегации, которую возглавит Лавров, был утвержден в августе президентом Владимиром Путиным. В числе участников — заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, руководители парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, а также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Лавров оценил попытки «соблазнить» Путина условиями по Украине.

