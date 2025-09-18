На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян оправдал перепутавшего название Армении Трампа

Пашинян: Трамп после того, как назвал Армению Албанией, исправил ошибку
Nathan Howard/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после того, как назвал Армению Албанией, исправил свою ошибку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает портал 1lurer.am.

«Руководитель страны исправляет свои ошибки так, как считает нужным, и президент США уже это сделал, в том числе в своем последнем посте [в социальной сети X]», — подчеркнул армянский политик.

Премьер добавил, что недавно сам перепутал имена известных боксеров, однако это не говорит о том, что он не может различить двух человек.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией во время своего интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что завершил военные конфликты, которые «считались неразрешимыми».

»Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет», — сказал американский лидер.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.

