Посольство РФ отвергло версию о причастности к дезинформации об убийстве Кирка

Посольство России в США отвергло предположения о причастности Москвы к распространению дезинформации, связанной с убийством американского активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Вашингтоне Андрея Бондарева.

«Мы считаем неприемлемым использование этой трагедии в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии», — цитирует агентство заявление Бондарева.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе Соединенных Штатов».

В материале Associated Press представлена версия, согласно которой боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в соцсетях дезинформацию об убийстве Чарли Кирка.

12 сентября официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что дело об убийстве активиста не должно использоваться в политических целях и становиться поводом для распространения клеветы о Китае. Так он отреагировал на утверждения о том, что чат-боты из Китая и России якобы распространяют дезинформацию о произошедшем и «подстрекают к насилию».

