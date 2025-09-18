На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили об осознании Украиной важного факта о НАТО

Дизен: украинцы осознали, что НАТО использует их в своих целях
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинцы начали осознавать важный факт, заключающийся в том, что НАТО не помогает им, а использует в своих целях. Об этом на своей странице в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, подавляющее большинство людей на Украине выступают за продолжение мирных переговоров.

Дизен добавил, что европейцы отвергают любой диалог с российской стороной, предпочитая помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросе мобилизации.

Накануне отставной подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что насильственную мобилизацию на Украине можно сравнить с раковой опухолью, которую нельзя игнорировать, так как она создает раскол в обществе.

10 сентября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход рассказала в интервью телеведущей Лане Шевчук, что сотрудники одного из киевских территориальных центров комплектования предлагают родственникам насильно мобилизованных заплатить $30 тысяч за освобождение от военной службы.

Ранее первые военные поставки США за счет НАТО отправили на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами