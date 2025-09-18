Дизен: украинцы осознали, что НАТО использует их в своих целях

Украинцы начали осознавать важный факт, заключающийся в том, что НАТО не помогает им, а использует в своих целях. Об этом на своей странице в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, подавляющее большинство людей на Украине выступают за продолжение мирных переговоров.

Дизен добавил, что европейцы отвергают любой диалог с российской стороной, предпочитая помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросе мобилизации.

Накануне отставной подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что насильственную мобилизацию на Украине можно сравнить с раковой опухолью, которую нельзя игнорировать, так как она создает раскол в обществе.

10 сентября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход рассказала в интервью телеведущей Лане Шевчук, что сотрудники одного из киевских территориальных центров комплектования предлагают родственникам насильно мобилизованных заплатить $30 тысяч за освобождение от военной службы.

Ранее первые военные поставки США за счет НАТО отправили на Украину.