NYP: Байден встречался с Порошенко для решения коррупционного вопроса

NYP: Байден лично встречался с Порошенко для обсуждения дела компании Burisma
Михаил Палинчак/РИА «Новости»

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден лично встречался с экс-президентом Украины Петром Порошенко, чтобы повлиять на расследование коррупционной деятельности украинской компании Burisma, с которой был связан его сын Хантер Байден. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на данные ФБР.

Согласно информации журналистов, бывший украинский министр экологии Николай Злочевский хотел подкупить Порошенко с помощью $100 млн, чтобы прекратить расследование деятельности Burisma.

«Источники также утверждают, что Джо Байден встречался напрямую с Порошенко, чтобы защитить интересы сына и, соответственно, Злочевского, который платил Хантеру, входившему в совет директоров Burisma, около $1 млн в год с мая 2014 года по апрель 2019 года», — указано в материале.

Предполагается, что стороны сумели договориться, и Злочевский заплатил порядка $3 млн в качестве компенсации за возможность вернуться на Украину.

В апреле 2014 года Хантер Байдена вступил в совет директоров Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции: якобы он за вознаграждение мог организовать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США.

В декабре 2024 года Байден подписал указ о помиловании своего сына за преступления, которые он совершил или мог совершить с 1 января 2014 по 1 декабря 2024-го.

Ранее Хантер Байден отказался извиняться перед женой Трампа за слова об Эпштейне.

