Путин высказался о росте экономики Индии

Путин: Индия показывает самые высокие темпы экономического роста
Индия показывает самые высокие темпы экономического роста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

«Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира», — сказал глава государства .

Незадолго до этого Путин рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский лидер отметил, что отношения между Индией и Россией носят доверительный и дружеский характер. Глава государства также добавил, что под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику. И, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики, заключил Путин.

1 сентября Моди заявил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По словам главы индийского правительства, Россия и Индия всегда шли вперед плечом к плечу.

Ранее эксперт объяснил недовольство Запада участием Индии в военных учениях «Запад-2025».

