Стало известно, когда Еврокомиссия объявит о новом пакете санкций против РФ

Европейская комиссия (ЕК) представит 19-й пакет санкций против России в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Отмечается, что санкции будут направлены на ускорение отказа Европы от поставок российской нефти и газа, а также на усиление давления на Китай и Индию с целью вынудить их не закупать энергоносители из РФ. Кроме того, под ограничения попадут новые нефтяные танкеры.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

До этого президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против Китая из-за импорта энергоносителей РФ.