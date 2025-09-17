На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц заявил о неизбежности пенсионной реформы в Германии

Мерц: пенсионная реформа в Германии неизбежна
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Пенсионная реформа в Германии неизбежна. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время дебатов в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента.

«Что касается пенсии, это означает, что контракт между поколениями должен быть пересмотрен. Перед нами стоит задача реформирования нашего социального государства. Мы обещали, и мы выполним обещание как можно скорее приступить к этой реформе», — сказал глава немецкого кабмина.

Мерц добавил, что молодое поколение граждан Германии не должно подвергаться дополнительной нагрузки из-за того, что их меньшинство. При этом, по словам канцлера, старшему поколению нужно предоставить возможность получать заслуженную пенсию.

В августе Мерц заявил, что власти Германии больше не в состоянии финансировать существующую модель социального государства. Он отметил, что современная модель не является финансово устойчивой. В связи с этим канцлер призвал пересмотреть систему пособий, на которую в этом году было потрачено больше, чем в рекордном по расходам 2024 году.

Ранее политолог назвал причины социальной неустойчивости в Германии.

