Российский депутат прокомментировал слова Зеленского о том, что РФ будет просить прощения

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что России придется просить прощения, лицемерием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слова Зеленского о том, кто будет просить прощения, выглядят как фарс и являются лицемерием. Зеленский подло умолчал, что именно он является виновником спровоцированного на территории Украины военного конфликта и только ему нести ответственность», — отметил Шеремет.

Он добавил, что России если и стоит просить прощения, то только у ветеранов Великой Отечественной войны за то, что в Европе и на Украине снова возродился нацизм.

Также председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленскому нужно встать на колени и вымаливать прощение у граждан Украины.

Так он отреагировал на высказывание украинского лидера, что россияне будут просить прощения. Помимо этого, он призвал западные страны перестать думать о себе и своих взаимоотношениях с Россией и начать больше думать об Украине.

Ранее Зеленский анонсировал гарантии безопасности для Украины.