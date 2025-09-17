Еврокомиссия призвала ввести санкции против двух министров Израиля

Европейская комиссия предложила ввести санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы министерства финансов страны Бецалеля Смотрича. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия предложила на время заморозить действие соглашения о свободной торговле с Израилем.

16 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к расширению наземного наступления в городе Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона II». Одновременно независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел израильского государства в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными.

В тот же день глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас потребовала от Израиля прекратить операцию в городе Газа под угрозой «тяжелых последствий».

Ранее власти сектора Газа обвинили Израиль в ударах по детской больнице.