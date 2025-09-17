На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал об отношении Путина к учениям «Запад-2025»

Песков: Путин весьма положительно оценивает ход и результаты учений «Запад»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин весьма положительно оценивает ход и результаты российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам во время брифинга.

Представитель Кремля отметил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов не присутствовал на маневрах, поскольку он занят координацией спецоперации.

«В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — сказал представитель Кремля.

16 сентября Путин посетил полигон Мулино, где прошла основная фаза российско-белорусских военных учений «Запад-2025», в военной форме с шевроном верховного главнокомандующего Вооруженных сил России.

Маневры стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Ранее в МИД РФ заявили, что не приглашали представителей США наблюдать за учениями в Белоруссии.

