В Киеве откроют представительство Европарламента

Постоянное представительство Европейского парламента (ЕП) будет открыто в Киеве, сообщила глава Европарламента Роберта Метсола. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента тут, в Киеве, чтобы мы присутствовали на Украине и работали рядом каждый день», — сказала Метсола на заседании в украинском парламенте, которое транслирует телеканал «Рада».

17 сентября 2025 года глава Европарламента Метсола прибыла с визитом в Киев. Глава ЕП уже несколько лет активно выступает за вступление Украины в Евросоюз.

На последнем голосовании за проведение первого этапа переговоров о членстве Украины в Евросоюзе проголосовали 26 стран из 27. По словам Метсолы, тогда против высказалась только Венгрия. Глава Европарламента сочла это плохим сигналом для Киева.

