Лавров высказался о возможном появлении европейских военных на Украине

Если европейские страны направят своих солдат на Украину, то эти военные станут легитимной целью ударов российской армии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Рассуждает Европа и о направлении своих контингентов, как я сказал, на Украину, которые, мы уже объявили, будут считаться легитимной военной целью», — сказал министр.

В сентябре в Париже прошла встреча «коалиции желающих», на которой президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о намерении 26 стран предоставить Украине гарантии безопасности после окончания военного конфликта, но отказался перечислить эти страны. Он уточнил, что они будут включать присутствие международных сил на суше, на море и в воздухе.

При этом известно, что отправлять свой контингент на Украину отказались Польша, Италия, Хорватия и Болгария.

Ранее Борис Джонсон заявил, что войска «коалиции желающих» не будут «рисковать жизнью» на Украине.