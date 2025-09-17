В США обеспокоены из-за «ловушки» для НАТО на Украине

НАТО может оказаться в неудобном положении в случае создания над Украиной бесполетной зоны. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Если бы западные союзники Киева действительно взяли на себя ответственность за защиту украинского неба, это поставило бы их перед дилеммой», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, неспособность союзников Киева из НАТО противостоять российским беспилотникам продемонстрирует миру бессилие альянса, а перехват дронов Вооруженных сил (ВС) РФ дорогостоящими ракетами быстро истощит запасы.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве страны предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. По его мнению, Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента, произошедшего в ночь на 10 сентября, когда над Польшей сбили около 20 беспилотников. Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за случившееся на Россию. В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что российские военнослужащие не отправляли дроны в Польшу.

Ранее Медведев предупредил о риске начала войны между РФ и НАТО.