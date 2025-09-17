На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме поддержали проект об использовании наркотиков для дрессировки собак-ищеек

ГД одобрила проект об использовании наркотиков для тренировки служебных собак
true
true
true
close
РИА «Новости»

Комитет Государственной думы по охране здоровья поддержал законопроект, разрешающий сотрудникам правопорядка использовать наркотики для дрессировки служебных собак, которые специализируются на их обнаружении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные комитета.

В комитете по охране здоровья назвали проект актуальным, поскольку его реализация позволит сделать дрессировку собак с использованием наркотиков более эффективной. Подобные меры позволят более результативно пресекать контрабанды наркотиков на территорию страны.

Новое положение станет дополнением к закону «О наркотических средствах и психотропных веществах». Нововведение предусматривает, что таможенники, органы ФСБ и МВД получат возможность без лицензии хранить, перевозить и использовать наркотики для дрессировки собак-ищеек, однако порядок их использования будет строго регламентирован.

Авторы инициативы объяснили, что на данный момент для дрессировки используются имитаторы наркотиков, которые вызывают у некоторых животных трудности в последующем обнаружении.

До этого в ГД рекомендовали принять проект закона, который запрещает выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Ранее российская команда победила на чемпионате Европы по танцам с собаками.

