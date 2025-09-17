В МИД оценили решение США ужесточить условия выдачи виз россиянам

Россия разочарована решением США ужесточить условия подачи документов на неиммиграционные визы для российских граждан. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона будет ставить данный вопрос в контактах с представителями США на различных уровнях. Дипломат подчеркнул, что такого рода действия не вписываются в логику, которую определили президенты двух стран, а также в канву улучшения двусторонних отношений, которая сложилась в последние месяцы.

Рябков рассказал, что изначально с администрацией президента США Дональда Трампа Россия исходила из того, что так называемые раздражители, в частности в визовой сфере, будут отрабатываться интенсивно в рабочем режиме без каких-либо увязок с другими вопросами. Представитель МИД добавил, что сейчас, вопреки всем этим пониманиям, администрация Трампа «пошла на этот глубоко разочаровывающий шаг».

Россия надеется, что решение будет пересмотрено, подчеркнул Рябков.

В конце августа администрация президента США Дональда Трампа выступила с предложением ввести новые визовые ограничения для китайских журналистов. Американские власти таким образом решили сократить срок их пребывания 90 днями с возможностью продления.

Что касается журналистов из других стран, то для них будет действовать ограничение в 240 дней. Это отменит действующее правило, позволяющее им оставаться в стране до окончания срока командировки.

Ранее генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы.