В МИД заявили, что РФ не ставит перед США вопрос облегчения санкционного режима

Рябков: РФ не ставит перед США вопрос отмены санкций
MFA Russia/Global Look Press

Россия не ставит перед США вопрос облегчения санкционного режима. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Москва находится в контакте с Вашингтоном по разным линиям, диалог продолжается, рассказал он.

«Мы с ними в полном контакте, по разным линиям диалог продолжается. Надо добиться того, чтобы мощный импульс, который последовал от лидеров по итогам их встречи в Анкоридже, трансформировался в реальные договоренности», — сказал Рябков.

При этом он добавил, что сдвигов в вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США еще нет.

В июле заместитель главы министерства иностранных дел РФ заявлял, что российская сторона «будет дожимать» США по вопросам возврата российской дипсобственности в Соединенных Штатах.

До этого Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций.

Ранее посол рассказал, что затрудняет диалог России и США.

