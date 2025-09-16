Сербская сторона изучает отчет российской Службы внешней разведки (СВР) о подготовке европейскими странами майдана в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сербского посла в Москве Момчило Бабич.

«Сербия очень внимательно следит за сообщениями и информацией, которая исходит от российских спецслужб», — заявил он.

Посол подчеркнул, что «лучшие спецслужбы в мире» было бы несерьезно игнорировать.

До этого президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Японию поблагодарил СВР России за предупреждение о «майдане» в стране. По его словам, российская спецслужба предупредила его о том, что Евросоюз готовит госпереворот в Сербии 1 ноября.

Сербский лидер уточнил, что организаторами кампании выступают разведслужбы трех стран, которые создали сеть по работе со студентами и молодежью «для подрыва ценностей» сербского общества.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.

Ранее Захарова заявила о попытках «уличной» смены режима в Сербии.