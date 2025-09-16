На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США сообщил, что Израиль «начал проводить операции» в Газе

Рубио заявил, что Израиль проводит операции в Газе, усиливая давление на ХАМАС
Ariel Schalit/AP

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль «начал проводить операции» в Газе, усиливая давление на палестинскую группировку ХАМАС с целью добиться соглашения о прекращении огня. Его слова передает NBC News.

«Мы считаем, что у нас очень мало времени, в течение которого может быть достигнута сделка. У нас уже нет месяцев, а есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель. Так что это ключевой момент», — сказал он журналистам перед отъездом из Тель-Авива в столицу Катара Доху.

Он также отметил, что Катар может сыграть «очень важную роль» в переговорах о прекращении конфликта.

В ночь на 16 сентября израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по палестинскому городу. Израильские войска использовали вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.

Ранее Нетаньяху подтвердил активное наступление в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
