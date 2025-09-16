На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховная рада возобновила трансляции заседаний впервые с начала СВО

«Страна»: телеканал Рада возобновил прямые трансляции впервые с начала конфликта
true
true
true
close
Global Look Press

Телеканал Рада возобновил прямые трансляции заседаний украинского парламента впервые с начала СВО. Об этом передает издание «Страна».

«Телеканал Рада возобновил прямые трансляции из парламента впервые с начала войны», — говорится в сообщении издания.

Как передает «Страна», единственным исключением оказалась трансляция заседания, на котором возвращали полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Тогда в прямой эфир попало множество критики в адрес власти и главы государства.

При этом украинские СМИ сообщали, что Зеленскому нужно будет думать о безопасности, а не переизбрании на пост президента, если опубликуют прослушку из квартиры совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

Ранее на Украине чиновника обвинили в незаконном обогащении.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами