Верховная рада возобновила трансляции заседаний впервые с начала СВО

«Страна»: телеканал Рада возобновил прямые трансляции впервые с начала конфликта

Телеканал Рада возобновил прямые трансляции заседаний украинского парламента впервые с начала СВО. Об этом передает издание «Страна».

«Телеканал Рада возобновил прямые трансляции из парламента впервые с начала войны», — говорится в сообщении издания.

Как передает «Страна», единственным исключением оказалась трансляция заседания, на котором возвращали полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Тогда в прямой эфир попало множество критики в адрес власти и главы государства.

При этом украинские СМИ сообщали, что Зеленскому нужно будет думать о безопасности, а не переизбрании на пост президента, если опубликуют прослушку из квартиры совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

Ранее на Украине чиновника обвинили в незаконном обогащении.