ФБР раскрыло содержание записки подозреваемого в убийстве Кирка

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло содержание записки, которую оставил Тайлер Робинсон — подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил глава ведомства Кэш Пател, передает телеканал Fox News.

«У меня есть возможность устранить Чарли Кирка, и я ею воспользуюсь», — говорится в записке стрелка.

Директор ФБР рассказал, что записка была написана еще до совершения преступления, ее обнаружили в доме подозреваемого. По его словам, записка была уничтожена, однако под давлением следователей удалось выяснить ее содержание.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Подозреваемый в убийстве активиста задержан, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

