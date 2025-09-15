Reuters: США достигли договоренностей с Китаем по TikTok

Власти США и Китая достигли договоренностей по дальнейшей работе китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента.

Глава Минфина заявил, что стороны выработали рамочное соглашение. Он добавил, что в ближайшие недели США и Китай проведут новые консультации.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин достигли соглашения об «определенной компании, которую молодежь в США очень хотела спасти».

В августе Трамп заявлял, что у него есть список покупателей из США, желающих купить TikTok.

В последние дни пребывания на посту президента США Джо Байден анонсировал блокировку приложения TikTok в США из-за отказа собственника компании продать ее американцу. Решение вступило в силу 19 января. Сразу после возвращения в Белый дом 20 января 2025 года Трамп отменил это решение.

Ранее Трамп уволил директора по цифровому контенту из-за массовой критики в свой адрес в TikTok.