Нетаньяху оправдал удары по Катару, сославшись на международное право

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал в неприкосновенности суверенитета странам, которые укрывают на своей территории террористов. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя удар израильских ВВС по Катару, пишет ТАСС.

«Согласно международному праву, любая страна вправе защищаться за пределами своих границ от тех, кто массово уничтожает ее граждан. Это то, чем руководствовался Израиль», — подчеркнул Нетаньяху.

9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по делегации палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в Дохе. Перед атакой Израиль уведомил о ней США и, по данным некоторых СМИ, якобы получил «зеленый свет» от американского президента Дональда Трампа.

Операция получила название «Саммит огня», ее целью были высокопоставленные члены движения ХАМАС, ответственные за атаку на Израиль 7 октября 2023 года. В ХАМАС сообщили, что в результате ударов по Дохе члены делегации не пострадали.

11 сентября постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Москва осуждает удар израильской армии по Дохе и считает его «вопиющим нападением».

Ранее Нетаньяху отказался признать провальной атаку на ХАМАС в Катаре.