Посла России вызвали в МИД Британии

Посла РФ вызвали в МИД Британии из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии

Посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Великобритании из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Великобритания выражает полную солидарность с Польшей, Румынией, Украиной и нашими союзниками по НАТО и безоговорочно осуждает эти безответственные действия», — говорится в сообщении.

Представители ведомства добавили, что объединение серьезно относится к действиям российской стороны. В МИД Британии отметили, что на данный момент укрепляют оборону на восточном фланге совместно с союзниками НАТО, используя новейшие технологии обнаружения и уничтожения дронов.

При этом комментариев со стороны российского посольства в Лондоне не поступало.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.

