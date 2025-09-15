На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посла России вызвали в МИД Британии

Посла РФ вызвали в МИД Британии из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии
UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

Посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Великобритании из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Великобритания выражает полную солидарность с Польшей, Румынией, Украиной и нашими союзниками по НАТО и безоговорочно осуждает эти безответственные действия», — говорится в сообщении.

Представители ведомства добавили, что объединение серьезно относится к действиям российской стороны. В МИД Британии отметили, что на данный момент укрепляют оборону на восточном фланге совместно с союзниками НАТО, используя новейшие технологии обнаружения и уничтожения дронов.

При этом комментариев со стороны российского посольства в Лондоне не поступало.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.

Ранее американист рассказал о реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Румынии и Польше.

