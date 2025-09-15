Глава «Росатома» обвинил Украину в попытках уничтожить российские АЭС

Действия Украины представляют угрозу для всей мировой атомной отрасли. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене, передает РИА Новости.

«Действия Киева представляют опасность не только для российских объектов атомной энергетики, но и для развития всей мировой атомной отрасли», — подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что сегодня Украина расширяет географию атак на атомные объекты. Таким образом глава ведомства напомнил о недавних атаках украинских войск на Смоленскую атомную электростанцию.

Лихачев также добавил, что Киев практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС.

12 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Смоленскую АЭС при помощи беспилотника. БПЛА сдетонировал около вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока, после чего в некоторых помещениях выбило окна. Ночью средства ПВО сбили 221 украинский беспилотник, а утром и днем еще 31 БПЛА. Власти Смоленской области опровергли информацию о пожарах на АЗС и в хранилищах горюче-смазочных материалов после сообщений об ударах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «Росатом» глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков.