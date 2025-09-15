СМИ заявляют, что некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам

Некоторые более воинственно настроенные страны Европейского союза продвигают идею полного запрета на въезд туристов из России на территорию блока. Об этом сообщил портал Euractiv.

«Некоторые из более воинственно настроенных стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из РФ. Эта мера потребовала бы квалифицированного большинства (голосов — ред.)», — говорится в публикации.

Euractiv отмечает, что большая часть стран Евросоюза, которые граничат с Россией, уже серьезно ужесточили выдачу туристических виз россиянам. Однако некоторые из стран-членов ЕС, такие как Франция, Италия, Греция и Венгрия, по-прежнему выдают визы россиянам, так как рассчитывают на них в туристический сезон.

14 сентября в посольстве Германии в Москве заявили, что немецкие власти выдают россиянам визы в соответствии с теми ограничениями, которые были введены в 2022 году.

