В СВР предупредили о подготовке Евросоюзом «сербского майдана»

СВР: Евросоюз готовит «сербский майдан» по отработанному сценарию
Darko Vojinovic/AP

Беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом связаны с деятельностью европейских элит, цель которых — привести к власти в стране «послушное и лояльное» себе руководство. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Евросоюз готовит «сербский майдан», — говорится в публикации СВР.

При этом отмечается, что конечные цели евробюрократии не достигнуты, поскольку в сербском обществе сохраняются сильные патриотические настроения, а также жива память о натовской агрессии и бомбардировках страны. В связи с этим, как стало известно СВР, европейские элиты намерены использовать годовщину трагических событий в сербском городе Нови-Саде 1 ноября, чтобы «качнуть» ситуацию в свою пользу.

В Службе внешней разведки России сообщили, что упор будет делаться на «промывание мозгов» молодежи Сербии, а также рекламу так называемого «светлого европейского будущего». Особая роль в этом вопросе отводится «независимым» СМИ, которые ЕС планирует профинансировать для мобилизации протестного электората. Конечная цель заключается в том, чтобы вывести людей на улицы и завершить «сербский майдан» по отработанному сценарию, рассказали в СВР.

В июле протестующие студенты в Сербии попытались организовать полную блокаду Белграда. Для этого они начали перекрывать трассы в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах страны. Также участники акции протеста обратились в соцсетях к байкерам, таксистам, аграриям и ветеранам, призвав их принять участие в «тотальной блокаде» сербской столицы. Правоохранители официально предупредили демонстрантов, что их ждет уголовная ответственность.

Ранее в Белграде протестующие забросали камнями отделение правящей партии.

