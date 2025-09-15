На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Название риса «басмати» поставило под угрозу торговую сделку ЕС и Индии

FT: сделка между ЕС и Индией может сорваться из-за прав на название риса басмати
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией оказалось под угрозой срыва из-за спора о праве на использование названия «басмати» для риса. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам неназванного европейского чиновника, Индия во время переговоров с ЕС настаивала на эксклюзивном использовании маркировки «басмати» для риса, выращенного на своей территории. Однако Евросоюз «тянет время», поскольку уступки Индии в этом вопросе могут привести к дестабилизации отношений между ЕС и Пакистаном.

В публикации напомнили, что Индия подала заявку на эксклюзивное использование названия «басмати» для риса на рынке ЕС в 2018 году. В 2023 году Пакистан подал аналогичную заявку. В ней указано, что рис басмати выращивается только в определенных районах, в том числе на территории четырех округов, подконтрольных Исламабаду.

В издании отметили, что сейчас заявки двух стран Брюссель рассматривает паралелльно. ЕК осведомлена о «деликатном характере» этих запросов.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен сообщало о том, что ЕС и Индия хотят заключить «крупнейшую сделку» о свободной торговле в 2025 году. Как напомнили в агентстве, Нью-Дели и Брюссель ведут переговоры о подобном соглашении с 2007 года. В 2013 году процесс приостановили, поскольку сторонам не удалось добиться прогресса по вопросу снижения тарифов на европейские автомобили, вино, молочные продукты и прочее. Обсуждения возобновились в 2022 году.

Ранее в ЕС ответили Трампу на просьбу обложить пошлинами Индию и Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами