Название риса «басмати» поставило под угрозу торговую сделку ЕС и Индии

FT: сделка между ЕС и Индией может сорваться из-за прав на название риса басмати

Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией оказалось под угрозой срыва из-за спора о праве на использование названия «басмати» для риса. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам неназванного европейского чиновника, Индия во время переговоров с ЕС настаивала на эксклюзивном использовании маркировки «басмати» для риса, выращенного на своей территории. Однако Евросоюз «тянет время», поскольку уступки Индии в этом вопросе могут привести к дестабилизации отношений между ЕС и Пакистаном.

В публикации напомнили, что Индия подала заявку на эксклюзивное использование названия «басмати» для риса на рынке ЕС в 2018 году. В 2023 году Пакистан подал аналогичную заявку. В ней указано, что рис басмати выращивается только в определенных районах, в том числе на территории четырех округов, подконтрольных Исламабаду.

В издании отметили, что сейчас заявки двух стран Брюссель рассматривает паралелльно. ЕК осведомлена о «деликатном характере» этих запросов.

В конце февраля агентство Bloomberg со ссылкой на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен сообщало о том, что ЕС и Индия хотят заключить «крупнейшую сделку» о свободной торговле в 2025 году. Как напомнили в агентстве, Нью-Дели и Брюссель ведут переговоры о подобном соглашении с 2007 года. В 2013 году процесс приостановили, поскольку сторонам не удалось добиться прогресса по вопросу снижения тарифов на европейские автомобили, вино, молочные продукты и прочее. Обсуждения возобновились в 2022 году.

