На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев прокомментировал визит министра обороны Эстонии на Украину

Медведев про Эстонию: чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя визит главы министерства обороны Эстонии Ханно Певкура в Киев в своем Telegram-канале, заявил, что «чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники».

«В Киев приехал целый министр обороны Эстонии. Угрожает. Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники», — выразил он свое мнение.

Медведев отметил, что «позабавила» его и «мощная европейская инициатива «восточный страж».

«Это, похоже, все, что осталось от «коалиции желающих», — написал политик.

14 сентября министр обороны Эстонии приехал в Киев. Его украинский коллега Денис Шмыгаль назвал Эстонию «одним из самых преданных союзников» и поблагодарил за поддержку, в том числе за тренировку ВСУ. Он добавил, что поделился с Певкуром информацией «относительно дальнейших планов врага» и способах противодействия им».

Ранее были названы страны, которые могут отправить войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами