Медведев прокомментировал визит министра обороны Эстонии на Украину

Медведев про Эстонию: чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя визит главы министерства обороны Эстонии Ханно Певкура в Киев в своем Telegram-канале, заявил, что «чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники».

«В Киев приехал целый министр обороны Эстонии. Угрожает. Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники», — выразил он свое мнение.

Медведев отметил, что «позабавила» его и «мощная европейская инициатива «восточный страж».

«Это, похоже, все, что осталось от «коалиции желающих», — написал политик.

14 сентября министр обороны Эстонии приехал в Киев. Его украинский коллега Денис Шмыгаль назвал Эстонию «одним из самых преданных союзников» и поблагодарил за поддержку, в том числе за тренировку ВСУ. Он добавил, что поделился с Певкуром информацией «относительно дальнейших планов врага» и способах противодействия им».

