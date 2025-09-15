Украина не остановит боевые действия, пока получает поддержку со стороны Германии и других стран Запада. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Если у них [властей Украины] есть поддержка от западных государств, как от Германии при Мерце, как же они остановятся? Этого не будет, пока их не лишат вооружения или денег на вооружение», — сказал Нимайер.

По его словам, для долгосрочного урегулирования конфликта Киев должен оказаться в ситуации, как нацистская Германия в 1945 году.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в резкой форме вновь отверг идею о каких-либо территориальных уступках России. По его словам, нужно не «временное затишье», а гарантированное завершение конфликта, которое обеспечит безопасность Украины. Кроме того, считает Зеленский, потенциальное соглашение должно предусматривать «ответственность» для России.

