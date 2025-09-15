Медведев заявил о невозможности существования страны без власти

Медведев: если власть в стране начинает сыпаться, быть беде

Страна не может существовать без власти. Об этом заявил председатель «Единой России» и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания с отделениями в регионах, передает ТАСС.

Политик уточнил, что речь идет и о федеральных ведомствах, и о президенте. Однако, как отметил зампред Совбеза, власть «начинается снизу».

«Власть начинается с муниципального уровня, с регионального — глав субъектов Федерации. Если власть начинает сыпаться — быть беде», — сказал Медведев.

Председатель партии подчеркнул, что подобная ситуация уже наблюдалась в России. По его словам, особенно она проявлялась в 1990-е годы, когда «авторитет власти был крайне низкий».

Также в ходе совещания Медведев заявил, что выборы в России проходят, по сути, в боевых условиях. Зампред Совбеза РФ отметил, что такая ситуация характерна практически для всей территории страны.

Ранее в МВД РФ рассказали, были ли зафиксированы серьезные нарушения на выборах.