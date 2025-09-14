Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян на фоне обстрелов

Избирательные права россиян соблюдаются, несмотря на обстрелы. Об этом в ходе выступления в информационном центре ЦИК России заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Большое количество людей сегодня реализуют свое право в условиях агрессии, обстрелов», — заявила она.

По ее словам, для людей из приграничья была обеспечена возможность безопасно реализовать свои избирательные права. Она отметила, что ценит решение людей реализовать свое право, а также отметила, что опасности в текущей ситуации подвергаются не только избиратели, но и работники участков. Москалькова заявила, что в ходе выборов была проведена хорошая работа, построенная на высоком уровне.

До этого Москалькова в ходе брифинга рассказала, что обратилась в Общественную палату РФ (ОП РФ) с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Она отметила, что на данный момент от граждан поступает много вопросов о ДЭГ. В качестве примеров необходимости дополнительного развития системы она привела примеры россиян, которые из-за процедурных ограничений или отсутствия дистанционной формы в ряде регионов избиратели не смогли реализовать свое право на голосование.

