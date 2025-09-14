На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова рассказала о соблюдении избирательных прав россиян на фоне обстрелов

Москалькова: избирательные права россиян соблюдаются, несмотря на обстрелы
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Избирательные права россиян соблюдаются, несмотря на обстрелы. Об этом в ходе выступления в информационном центре ЦИК России заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Большое количество людей сегодня реализуют свое право в условиях агрессии, обстрелов», — заявила она.

По ее словам, для людей из приграничья была обеспечена возможность безопасно реализовать свои избирательные права. Она отметила, что ценит решение людей реализовать свое право, а также отметила, что опасности в текущей ситуации подвергаются не только избиратели, но и работники участков. Москалькова заявила, что в ходе выборов была проведена хорошая работа, построенная на высоком уровне.

До этого Москалькова в ходе брифинга рассказала, что обратилась в Общественную палату РФ (ОП РФ) с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Она отметила, что на данный момент от граждан поступает много вопросов о ДЭГ. В качестве примеров необходимости дополнительного развития системы она привела примеры россиян, которые из-за процедурных ограничений или отсутствия дистанционной формы в ряде регионов избиратели не смогли реализовать свое право на голосование.

Ранее челябинец пришел на выборы в костюме лабубу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами