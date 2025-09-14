На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США извинились из-за задержания южнокорейских рабочих на стройке

Замгоссекретаря США Ландау выразил сожаление из-за ареста южнокорейских рабочих
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау принес извинения из-за ситуации с задержанием граждан Республики Корея на стройплощадке южнокорейской компании в штате Джорджия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.

В ходе урегулирования инцидента Ландау провел переговоры с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Пак Юн Чжу. Сторона Южной Кореи указала, что рабочие столкнулись с несправедливым обращением со стороны американских правоохранителей и из-за этого вся страна «испытала удар»

Пак Юн Чжу предложил американской стороне обговорить возможность создания новой категории виз для южнокорейцев, а также отметил, что освобожденные рабочие не должны столкнуться с ограничениями при попытке повторного въезда.

«Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау выразил глубокое сожаление из-за произошедшего и предложил использовать этот случай для укрепления двусторонних отношений и улучшения системы», — говорится в сообщении.

Замглавы Госдепа отметил, что президент США Дональд Трамп уделяет внимание данной проблеме и распорядился не допустить ограничений при повторном въезде этих лиц. Он подчеркнул, что в США сделают все, чтобы не допустить повторного инцидента.

Ранее СМИ узнали о планах Трампа ограничить возможности беженцев по всему миру.

