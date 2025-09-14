Посольство Германии разъяснило ситуацию с выдачей виз россиянам

Посольство ФРГ: россиянам выдают визы в соответствии с ограничениями 2022 года

Власти Германии выдают россиянам визы в соответствии с теми ограничениями, которые были введены в 2022 году. Об этом ТАСС заявили в посольстве ФРГ в Москве.

«Речь идет об ограничениях 2022 года», — пояснили в дипломатическом представительстве ФРГ.

14 сентября телеканал RTVI сообщал, что Германия ужесточила выдачу виз россиянам.

Как передавал канал, в посольстве Германии отметили, что в результате конфликта на Украине «возникают повышенные риски безопасности для ЕС».

В дипмиссии добавили, что поэтому правительство ФРГ приняло решение ужесточить критерии выдачи виз россиянам.

До этого газета Politico писала о том, что Европейский союз планирует опубликовать в конце декабря рекомендации по ужесточению визового режима для граждан России и других «враждебных стран».

Согласно изданию, документ не будет устанавливать обязательные правила, но предложит странам-членам ЕС более строгие критерии для выдачи виз россиянам. Рекомендации частично будут сфокусированы на решении проблем безопасности.

Ранее стало известно, кого из россиян пустят в Европу при запрете виз.